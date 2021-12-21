В Киеве из-за снегопада легковушка протаранила другое авто. Видео

В Киеве в ночь с 20 на 21 декабря из-за непогоды легковушка протаранила бордюр, а потом въехала в попутную машину. В результате ДТП серьезных травм никто не получил.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Авария произошла на Набережном шоссе (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Ночной занос на Набережном шоссе, пострадали два авто. На скользкой от снега дороге автомобиль ударился в бордюр, затем отлетел в попутную машину. Автомобили существенно повреждены, после столкновения их разбросало по дороге", – говорится в сообщении.

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Водители и пассажиры автомобилей были пристегнуты и серьезных травм не получили. Обстоятельства и причины ДТП установит полиция.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев текущего года в Украине произошло почти 171 тыс. аварий, в которых погибло более 2,9 тыс. человек и еще более 27 тыс. получили травмы.

Напомним, в Киеве в ночь с 16 на 17 декабря на Житомирском шоссе два грузовика одновременно сбили насмерть двух мужчин. Пешеходы перебегали дорогу в неположенном месте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Деснянском районе Киева в ночь с 19 на 20 декабря водитель грузовика Mercedes не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и перевернулась.