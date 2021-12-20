В Киеве грузовик выехал на тротуар и перевернулся. Фото и видео

В Деснянском районе Киева в ночь с 19 на 20 декабря водитель грузовика Mercedes не справился с управлением, в результате чего машины съехала с дороги и перевернулась. Мужчина находился за рулем в состоянии опьянения.

Об этом сообщил Telegram-канал Magnolia TV. Авария произошла на улице Теодора Драйзера (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Пьяный сел за руль грузового Mercedes и не справился с управлением. Авария произошла на улице Драйзера в Киеве. Машина выехала на тротуар и опрокинулась. Только чудом не пострадали люди. Тест на алкоголь показал 2.22 промилле, что в 10 раз превышает норму", – говорится в сообщении.

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На водителя грузовика составили админпротоколы за нарушение ПДД, которые стали причиной ДТП (штраф 850 гривен или лишение прав управлять авто сроком до одного года) и управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения (в случае, если это в первый раз – штраф 17 тысяч гривен) КУоАП.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев текущего года в Украине произошла почти 171 тыс. аварий, в которых погибло более 2,9 тыс. человек и еще более 27 тыс. получили травмы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в ночь с 16 на 17 декабря на Житомирском шоссе два грузовика одновременно сбили насмерть двух мужчин. Пешеходы перебегали дорогу в неположенном месте.