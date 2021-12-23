В Киеве из-за ДТП было заблокировано движение трамваев. Фото и видео
В Подольском районе Киева в четверг, 23 декабря, в результате ДТП было заблокировано движение трамваев №14 и №18. Предварительно, никто не пострадал.
Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевпасстранс". Авария произошла на улице Глубочицкой.
"Задерживается движение трамваев №14, 18 на улице Глубочицкая, 73 в направлении Контрактовой Площади по причине ДТП. На место вызвали полицию", – рассказали в пресс-службе.
В "Киевпасстрансе" добавили, что движение трамваев было восстановлено примерно через 40 минут после того, как произошла авария.
На опубликованном Telegram-каналом Киев Оперативный фото можно увидеть, что авария произошла прямо на трамвайных путях. О пострадавших или погибших информации не поступало.
Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев текущего года в Украине произошло почти 171 тыс. аварий, в которых погибло более 2,9 тыс. человек и еще более 27 тыс. получили травмы.
Напомним, в Буче Киевской области 21 декабря BMW спровоцировал масштабную аварию. В результате ДТП механические повреждения получили пять автомобилей.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что В Днепровском районе Киева в ночь с 22 на 23 декабря произошла авария с участием двух автомобилей Volkswagen и Chevrolet. По предварительной информации, пострадало три человека.