В Киеве из-за ДТП было заблокировано движение трамваев. Фото и видео

В Подольском районе Киева в четверг, 23 декабря, в результате ДТП было заблокировано движение трамваев №14 и №18. Предварительно, никто не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевпасстранс". Авария произошла на улице Глубочицкой.

"Задерживается движение трамваев №14, 18 на улице Глубочицкая, 73 в направлении Контрактовой Площади по причине ДТП. На место вызвали полицию", – рассказали в пресс-службе.

В "Киевпасстрансе" добавили, что движение трамваев было восстановлено примерно через 40 минут после того, как произошла авария.

Видео дня

На опубликованном Telegram-каналом Киев Оперативный фото можно увидеть, что авария произошла прямо на трамвайных путях. О пострадавших или погибших информации не поступало.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев текущего года в Украине произошло почти 171 тыс. аварий, в которых погибло более 2,9 тыс. человек и еще более 27 тыс. получили травмы.

Напомним, в Буче Киевской области 21 декабря BMW спровоцировал масштабную аварию. В результате ДТП механические повреждения получили пять автомобилей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что В Днепровском районе Киева в ночь с 22 на 23 декабря произошла авария с участием двух автомобилей Volkswagen и Chevrolet. По предварительной информации, пострадало три человека.