В Киеве из-за аварии на коллекторе в одном из районов образовалась большая пробка. Видео

В Киеве в четверг, 2 февраля, произошла авария на коллекторе, в результате чего на проезжей части улицы Вадима Гетьмана, 19 образовался провал. Поэтому на этом участке дороги образовалась большая пробка.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Специалисты "Киевводоканала" уже работают на месте аварии (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Из-за аварии на коллекторе частично ограничено движение на ул. Вадима Гетьмана в сторону Шулявского моста. Авария произошла на канализационном коллекторе диаметром 500 мм", – говорится в сообщении.

В социальных сетях опубликовали последствия аварии, а также рассказали, что из-за происшествия на этом участке дороги образовалась большая пробка.

Напомним, в Дарницком районе Киева во вторник, 22 ноября, под землю провалилась детская площадка. Якобы это произошло из-за прорыва трубы. Добавим, ранее в Дарницком районе Киева прорвало трубу. Вода превратила в озеро переулки и дорожки под домами, затопила по колеса припаркованные авто.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева в пятницу, 9 декабря, произошел прорыв трубы. Поэтому перекресток возле торгового центра "Эпицентр" превратился в озеро.

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