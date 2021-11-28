В Киеве из-за прорыва трубы затопило несколько улиц, проезд был затруднен. Фото и видео

В воскресенье, 28 ноября, в Дарницком районе Киева прорвало трубу. Вода превратила в озеро переулки и дорожки под домами, затопила "по колеса" припаркованные авто.

Авария произошла на улицах Архитектора Вербицкого, 28 и Николая Бажана, 9. Об этом сообщают несколько столичных Telegram-каналов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам очевидцев, вода прибывала с большой скоростью. На место выехала аварийная бригада Киевводоканала.

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Коммунальщики сразу начали искать "источник" прорыва и работать над ликвидацией аварии, добавляя, что проход и проезд по затопленным улицам был затруднен.

"Но пока никаких результатов это не дало", – отметили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября в Голосеевском районе Киева вспыхнул во время движения Ford Mustang. В результате элитный автомобиль сгорел полностью.