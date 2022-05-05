В Киеве из территорий разрушенных оккупантами зданий вывезли более 1,5 тыс. строительных отходов

В Киеве с территорий жилых домов, разрушенных обстрелами со стороны российских оккупантов, вывезли более 1,5 тысяч кубометров строительных отходов.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. На данный момент работы продолжаются по 16 адресам.

"В Киеве с территорий жилых домов, разрушенных обстрелами, вывезли более 1,5 тысяч кубометров строительных отходов. На территории большинства домов, разрушенных или поврежденных в результате ракетных ударов, уже вывезены строительные обломки. Работают не только коммунальщики, но и сами жильцы", – говорится в сообщении.

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В КГГА уточнили, что контейнеры с обломками вывозят на специализированный полигон для строительных отходов №6.

"Пожалуйста, не публикуйте фото с адресами разрушенных домов, особенно когда на локациях работают люди. Это небезопасно", – резюмировали в пресс-службе.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве, в результате обстрелов со стороны российских оккупантов, жилья лишились жители более 200 домов. Большинство зданий можно отремонтировать. Кроме того, в столице повреждены около 150 детских садов, школ, больниц и других зданий.