В Киеве воры устроили "отпускной рейд": с легкостью взламывают квартиры и выносят миллионы

За первые две недели августа преступники "нарастили усилия" и устроили чуть ли не флешмоб. Воры проникают в квартиры и офисы и забирают самое ценное – все это происходит в разгар отпусков.

В каких районах опаснее всего и на что "охотятся" преступники – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как рассказали OBOZREVATEL сотрудники столичного уголовного розыска, сейчас воры усиленно "бомбят" квартиры, пока хозяева жилья отдыхают вдали от дома.

"В августе в столице уже произошло более тысячи краж. Но это и из квартир, и из машин, в транспорте, магазинах и так далее. Хотя большая часть преступлений не поступает в статистику – люди просто не хотят тратить время из-за украденной небольшой суммы или недорогой вещи. Сейчас же, в сезон отпусков, происходит много квартирных краж", – поделился полицейский.

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На прошлой неделе наиболее прибыльные для воров "налеты" были совершены в Соломенском, Деснянском, Голосеевском и Дарницком районах Киева.

Из квартиры многоэтажного дома по ул. Авиаконструктора Антонова преступники вынесли более миллиона гривен (в долларовом эквиваленте) и ювелирные изделия. Владелец жилья в "черную пятницу", 13-го августа, получил очень неприятный сюрприз. Как утверждает источник, мужчина две недели отсутствовал в Киеве – отдыхал за границей.

В тот же день стало известно о еще одной краже, но чуть "поскромнее". Из дома на ул.Сержа Лифаря "испарились" около 130 тысяч гривен и драгоценности. А из квартиры многоэтажки по ул. Архитектора Вербицкого воры забрали почти 80 тысяч гривен и драгоценности. "В этом случае владельцы также отсутствовали несколько дней", – рассказали в полиции.

На ул. Васильковской от воров пострадала 60-летняя киевлянка. Владелица квартиры неделю была в отъезде, а вернувшись обнаружила пропажу сбережений: исчезли почти 100 тысяч гривен.

Пока что, по информации OBOZREVATEL, рекордной кражей августа остается ограбление жилья дочери беглого экс-главы Службы внешней разведки Украины Григория Ильяшова. Из квартиры в элитном жилом комплексе "Новопечерские Липки" в начале августа воры забрали только налички почти на три миллиона гривен. "Бонусом" стали дорогие часы и ювелирные изделия.

Оперативники говорят, что только "залетные наркоманы" готовы вынести из квартиры все вплоть до ложек. "Обычные", опытные воры, так не делают: "Да, они могут перевернуть вверх дном всю квартиру, но заберут самое ценное: деньги, ювелирку, технику".

Хотя, по словам оперативников, бывают исключения из привычного алгоритма. "В последнее время воры стали чаще забирать парфюмы. Хорошая туалетная вода стоит дорого, а цена флакона может быть выше, например, золотого кольца. Как-то одна пострадавшая рассказала, что у нее украли несколько ароматов стоимостью от 7 до 46 тысяч каждый. Вот и посчитайте", – рассказал правоохранитель.

Но, как говорится, не квартирами едиными. Например, ночью 10 августа воры подобрали ключи и проникли в общественную приемную депутатов Киевского городского совета (фракция политической партии "Европейская солидарность"). Это произошло в Оболонском районе на ул. Маршала Тимошенко.

Преступники вынесли из помещения пять ноутбуков. Как рассказал источник OBOZREVATEL, "ценность информации может превышать стоимость самой техники – вот только вряд ли это понимают воры".

По словам оперативных сотрудников столичного розыска, многие кражи можно было предотвратить, если бы владельцы жилья немного побеспокоились о сохранности своих средств.

"До сих пор удивляет привычка людей хранить в квартире крупные суммы. Но уезжая в отпуск можно ведь обезопасить накопления? Если человек не хочет класть деньги на счет, то уж арендовать банковскую ячейку вообще не проблема", – считает правоохранитель.

Сотрудник розыска убежден, что серьезным "стопом" для квартирных воров является установленная сигнализация. Мол, стоит раз потратиться на установку и подключение, но зато потом спать спокойно. Да и во время отсутствия не переживать о "золотом запасе".

Сотрудники одной частной компании, которая помогает "решать проблемы", рассказали, что в последнее время стали чаще поступать заказы на поиск украденных драгоценностей. Но найти и вернуть памятную вещь намного труднее, чем предотвратить "триумф" воров.