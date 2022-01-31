Под Киевом произошла авария с участием поезда и маршрутки: есть пострадавший. Видео

В Ирпене Киевской области в ночь с 30 на 31 января на железнодорожном переезде поезд протаранил маршрутку. Инцидент случился на улице Чкалова.

Об этом сообщил Telegram-канал Magnolia TV. Обстоятельства и причины ДТП установит следствие (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Авария произошла в городе Ирпень на ул. Чкалова. На железнодорожном переезде маневровый поезд протаранил маршрутку Богдан. От удара автобус отбросило на обочину в бетонный забор. Водителя госпитализировали. Пассажиров в салоне маршрутки не было", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что маршрутный автобус получил серьезные механические повреждения.

Напомним, в Шевченковском районе Киева в четверг, 27 января, произошла авария с участием пяти автомобилей, в том числе двумя машинами инкассаторов.

В Печерском районе столицы 27 января автомобиль службы такси на скорости заехал на ограждение. Авария произошла на Набережном шоссе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе Киева в ночь с 27 на 28 января произошла авария с участием автомобилей Volkswagen и Dodge. В результате ДТП пострадали три человека.