На Киевщине автобус сбил 85-летнего пешехода. Фото

В Броварском районе Киевской области маршрутный автобус сбил 85-летнего мужчину. Пешехода в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Виновному грозит до трех лет ограничения свободы.

"Предварительно было установлено, что 29 января около 7:00 на автодороге Киев – Крехаев 58-летний водитель автобуса Ataman сбил 85-летнего пешехода, который переходил проезжую часть. Пострадавший, житель города Бровары, госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы. В настоящее время мужчина находится в коме", – рассказали в полиции.

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По факту ДТП с пострадавшими открыто уголовное производство. Водителю грозит ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Обстоятельства аварии установит следствие.

Напомним, в Шевченковском районе Киева в четверг, 27 января, произошла авария с участием пяти автомобилей, в том числе двумя машинами инкассаторов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Ирпене Киевской области в ночь с 30 на 31 января на железнодорожном переезде поезд протаранил маршрутку. Инцидент случился на улице Чкалова.