В Киеве эвакуируют две больницы, одна из которых детская, из-за публикаций в сети об угрозе ракетного удара: подробности

В Киеве власти срочно приступают к эвакуации двух больниц, одна из которых детская, расположенных на улице Богатырской. Это решение было принято для защиты пациентов из-за того, что интернет-медиа массово распространяется видео, где фактически анонсирован удар врага по этим медицинским учреждениям.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Кроме того, город обратился в СБУ и Минздрав.

"Город срочно начинает эвакуацию двух больниц, одна из которых детская, расположенная на улице Богатырской. Поскольку в Интернет-медиа массово распространяется видео, где фактически анонсирован удар врага по этим медицинским учреждениям. И что якобы в этих больницах находятся военные. Это абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы", – сообщили в КГГА.

В пресс-службе добавили, чтобы обезопасить больных детей, их родителей и медицинский персонал, власти столицы сейчас делают все возможное, чтобы перевезти пациентов и медиков в другие медучреждения столицы.

"Город обратился в СБУ, Министерство здравоохранения за помощью и проинформировал о мерах, предпринимаемых для сохранения жизни и здоровья пациентов и персонала больниц", – резюмировали в КГГА.

Как сообщал OBOZ.UA, стражи порядка сообщили о подозрении директору частного общества, который, по информации следствия, "заработал" на ремонте укрытий в многоэтажках Бучи Киевской области. В общей сложности он присвоил более 500 тысяч гривен.

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