В Киеве автомобиль слетел с дороги и разбил киоски. Фото и видео

Марина Лисничук
Происшествия
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В Киеве автомобиль слетел с дороги и разбил киоски. Фото и видео

Утром 13 февраля на Окружной дороге в Киеве Renault вылетел на тротуар и снес несколько киосков. Автопроисшествие обошлось без жертв.

Авария произошла возле остановки в районе завода "Электронмаш". Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL с места событий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Предварительно, водитель авто ехал в направлении Жулянского моста. По неизвестным причинам возле остановки транспортное средство вылетело на обочину и разгромило около трех киосков.

Renault слетел с дороги
Видео дня

В этом автопроисшествии никто не пострадал. Поврежденный автомобиль с места ДТП эвакуировали.

Автомобиль разбил около трех киосков

Там работали правоохранители, которые должны установить причины и обстоятельства аварии.

Авто с места ДТП эвакуировали

В сети же отмечают, что утром на дорогах столицы местами наблюдался гололед.

Авария произошла на Окружной дороге

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 10 февраля в Оболонском районе Киева произошло ДТП с участием трех авто. Водитель одного из транспортных средств с места аварии скрылся.

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