В Киеве 6 июля на воде погибли два человека: подробности трагедий

В Киеве в воскресенье, 6 августа, по состоянию на 15.00 уже зафиксировано два случая гибели граждан на воде. Двое мужчин утонули в Оболонском и Голосеевском районах города.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства трагических случаев установят правоохранители.

"Сегодня на водоемах в Киеве погибли 2 человека. Первый вызов поступил в 11:58. На озере Редькино на поверхности воды в 5 метрах от берега обнаружили тело мужчины. Водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения с помощью водолазного снаряжения получили тело мужчины и передали его правоохранительным органам для выяснения обстоятельств происшествия", – рассказали в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что информацию о подобном случае сообщили уже в 12:53. Спасателям сообщило, что на улице Набережно-Корчеватской, у дамбы, тонет человек.

"Водолазы обследовав берег и дно реки Конек, обнаружили тело мужчины на расстоянии 12 м от берега на глубине 5 м. С помощью водолазного снаряжения тело было доставлено к берегу и передано правоохранителям. Еще раз подчеркиваем соблюдение правил отдыха у водоемов. Не пренебрегаете основными берегите себя и своих близких!", – призвали в ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварском районе Киевской области в субботу, 5 августа, во время отдыха на реке Десна утонул 18-летний парень. По состоянию на 13.00 воскресенья, 6 августа, спасатели продолжают поиски тела погибшего.

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