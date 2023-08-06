В Киевской области утонул 18-летний парень: поиски тела продолжаются почти сутки. Фото

В Броварском районе Киевской области в субботу, 5 августа, во время отдыха на реке Десна утонул 18-летний парень. По состоянию на 13.00 воскресенья, 6 августа, спасатели продолжают поиски тела погибшего.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Трагедия произошла в селе Пуховка.

По словам спасателей, 5 августа в 15:22 в них поступило сообщение о том, что на территории садового общества "Хвица", в Броварском районе, во время купания в реке Десна утонул парень, 2005 года рождения.

"С помощью плавсредств личный состав провел разведку и поиски, но тело не нашли. Поисковые работы продолжаются", – добавили в ГСЧС.

Напомним, в субботу, 15 июля, в селе Городище Киевской области у реки скрылся 9-летний мальчик. Правоохранители объявили о розыске ребенка, однако через несколько часов было найдено его тело. В реке Южный Буг в Виннице утонул ребенок. 12-летний мальчик купался и захотел доплыть до островка. Он не рассчитал силу и ушел под воду.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Ходосовка Киевской области во время купания в пруду утонул 10-летний мальчик. Трагедия произошла на территории комплекса Olympic Village.

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