Украинец в Польше умудрился получить за один день штрафов на 55 тыс. гривен и лишиться водительских прав

Гражданин Украины, проживающий в Польше, за одну поездку нарушил правила дорожного движения несколько раз. Он получил три штрафа на общую сумму 6500 злотых (около 55 тыс. грн).

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Об этом сообщила пресс-служба Люблинской полиции. Не уняла нарушителя даже остановка патрульной полицией.

Он превысил скорость, нарушил запрет на обгон, а после дорожного контроля снова превысил скоростной режим.

Сотрудники полиции задержали водителя в населенном пункте Лопенник-Наджечны Люблинского воеводства и провели процедуру дорожного контроля из-за значительного превышения скорости.

Как оказалось, нарушитель ехал со скоростью 135 км/ч при разрешенной 50 км/ч, к тому же он не соблюдал запрет на обгон других транспортных средств.

Однако во время дальнейшего следования того же водителя остановил другой патруль. В этот раз он превысил разрешенную скорость на 60 км/ч, двигаясь 110 км/ч.

В сумме штрафы составили 6500 злотых, что составляет около 55 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Латвии произошло ДТП с автобусом с украинскими военными. В результате ДТП погиб водитель автобуса, еще 26 человек пострадали. Коллега водителя госпитализирован с переломом ноги; водитель грузовика получил травмы.