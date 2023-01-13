Украинец в Польше умудрился получить за один день штрафов на 55 тыс. гривен и лишиться водительских прав
Гражданин Украины, проживающий в Польше, за одну поездку нарушил правила дорожного движения несколько раз. Он получил три штрафа на общую сумму 6500 злотых (около 55 тыс. грн).
Об этом сообщила пресс-служба Люблинской полиции. Не уняла нарушителя даже остановка патрульной полицией.
Он превысил скорость, нарушил запрет на обгон, а после дорожного контроля снова превысил скоростной режим.
Сотрудники полиции задержали водителя в населенном пункте Лопенник-Наджечны Люблинского воеводства и провели процедуру дорожного контроля из-за значительного превышения скорости.
Как оказалось, нарушитель ехал со скоростью 135 км/ч при разрешенной 50 км/ч, к тому же он не соблюдал запрет на обгон других транспортных средств.
Однако во время дальнейшего следования того же водителя остановил другой патруль. В этот раз он превысил разрешенную скорость на 60 км/ч, двигаясь 110 км/ч.
В сумме штрафы составили 6500 злотых, что составляет около 55 тыс. грн.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Латвии произошло ДТП с автобусом с украинскими военными. В результате ДТП погиб водитель автобуса, еще 26 человек пострадали. Коллега водителя госпитализирован с переломом ноги; водитель грузовика получил травмы.
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