В Киев пытался попасть поклонник "русского мера": переписывался с оккупантами и товарищами "днровцами". Фото

Пограничники на въезде в Киев обнаружили очередного поклонника "русского мира". В телефоне мужчины нашли переписку с оккупантами и товарищами "днровцами".

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы. Информацию о нем передали СБУ.

"Муж направлялся в столицу. Во время проверки правоохранители обнаружили в мобильном номера российских операторов, переписку с поддерживающими "русский мир" лицами и, возможно, проходят службу в оккупационных войсках. Один из его друзей хвастался пропиской в городе Бахмут", – рассказали в ГПСУ.

Кроме того, пограничники также установили, что гражданин с 2018 по 2021 год проживал на территории страны-оккупанта РФ.

Напомним, в Киевской области пограничники обнаружили очередного поклонника "русского мира" в рясе. Телефон священника УПЦ МП содержал данные об антиукраинской деятельности, а также противник создания независимой поместной церкви в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, на въезде в Киев пограничники обнаружили еще двух поклонников "русского мира". Один из них является священником УПЦ МП, в телефоне которого нашли компрометирующую переписку в телефоне, а также загранпаспорт с отметкой о пересечении границы с РФ.

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