В КГГА рассказали, сколько взрослых и детей стали жертвами атак оккупантов в Киеве

В Киеве за 40 дней полномасштабного вторжения страны-агрессора погибли 89 мирных жителей. Среди них 4 ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Враг целенаправленно стреляет по мирным жителям.

"В Киеве за 40 дней полномасштабного российского вторжения погибли 89 мирных лиц, среди них 4 ребенка. Были ранены 398 человек, среди которых 20 – дети", – рассказали в пресс-службе.

В КГГА уточнили, что в результате вражеских обстрелов, начиная с 24 февраля, были повреждены 167 жилых столичных домов разных типов, 44 школы, 26 детских садов и 1 детский дом.

Видео дня

"Также повреждения получили 11 административных зданий. От действий российского агрессора пострадали: 2 спортивных объекта, 5 объектов социальной сферы, 17 – здравоохранения, 10 – культурной сферы, 48 объектов транспортной инфраструктуры", – уточнили в пресс-службе.

Столичная власть в очередной раз призвала жителей города не терять бдительность и в случае сигнала воздушной тревоги следовать в укрытия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и его окрестностях во вторник, 5 апреля, приступили к разминированию территории от неразорвавшихся боеприпасов российских оккупантов. В некоторых районах столицы могут быть слышны взрывы.