В КГГА рассказали, сколько времени понадобится на ремонт поврежденной многоэтажки в Киеве

Для того чтобы восстановить поврежденный многоэтажный дом в Голосеевском районе Киева, может понадобиться несколько месяцев. В ближайшие дни там будут проведены противоаварийные работы.

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Об этом рассказал заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает Радио Свобода. Для начала специалисты разработают необходимую документацию.

"Ургентные или противоаварийные работы там будут продолжаться сегодня-завтра, чтобы закрыть окна в неповрежденных квартирах и крышу, чтобы ее не залило водой. А восстановительные работы начнутся после того, как будет проект, потому что дом пострадал достаточно серьезно – нужно смотреть несущие конструкции. Соответственно проектировать его восстановление. Так, как мы делали по всем предыдущим домам", – рассказал Поворозник.

Замглавы КГГА отметил, что на восстановительные работы уйдет несколько месяцев.

Добавим, мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в результате падения обломков дрона в доме повреждено 12 квартир.

"К сожалению, один человек погиб. Двенадцать были травмированы. Пятеро из них находятся в больнице", – добавил мэр столицы.

Напомним, в результате ночной атаки дронами со стороны страны-террориста РФ в Киеве во вторник, 30 мая, погибла 33-летняя женщина. Еще 9 человек были ранены. В Киевской области во вторник ночью, 30 мая, из-за падения обломков сбитых российских дронов в милицию поступило более 50 сообщений о повреждении имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники украинского неба ночью 30 мая отбили третью за последние сутки и 17-ю с начала месяца массированную воздушную атаку России на Киев. В регионе было обезврежено более 20 дронов-камикадзе типа Shahed.

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