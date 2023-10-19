В Ирпене во время обрезки в стволе дерева обнаружили не сдетонировавший снаряд. Фото и видео

В Ирпене Киевской области во время обрезки в стволе дерева обнаружили не сдетонировавший снаряд. Событие произошло на улице Нежинской, 11.

Об этом сообщили в социальных сетях. На место вызвали саперов, изъявших взрывоопасный предмет (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В Ирпене нашли снаряд возле амбулатории. Во время обрезки деревьев на улице Нежинской, 11 обнаружили 80 мм не сдетонировавший снаряд", – говорится в сообщении.

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На опубликованном видео можно увидеть, как пиротехники изъяли взрывоопасную находку.

Напомним, вблизи села Королевка Киевской области местный житель пошел в лес за грибами и обнаружил растяжку. Опасную находку обследовали правоохранители. В Макарове Киевской области во время ремонта печи местный житель обнаружил в середине 6 запалов к снарядам. Как выяснилось, во время оккупации района здесь жили военные страны-агрессора РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Забучье Киевской области местный житель нашел на собственном огороде боеприпас к ручному противотанковому гранатомету. Отмечается, что снаряд лежал на этой территории еще со времен оккупации Бучанского района.

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