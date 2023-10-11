На Киевщине мужчина на огороде обнаружил боеприпас к РПГ: лежал со времен оккупации Бучанщины. Фото

В селе Забучье Киевской области местный житель нашел на собственном огороде боеприпас к ручному противотанковому гранатомету. Отмечается, что снаряд лежал на этой территории еще со времен оккупации Бучанского района.

Об этом OBOZREVATE сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Взрывоопасная находка была изъята и обезврежена.

"В полицию позвонил житель села Забучье и сообщил, что нашел на огороде опасный предмет. Находка оказалась сорокамиллиметровым снарядом к РПГ, который там лежал еще со времен оккупации Бучанщины. Боеприпас полицейские передали пиротехникам", – уточнили в пресс-службе.

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Правоохранители еще раз призвали граждан, особенно жителей деоккупированных территорий – при обнаружении опасных предметов, не двигайте их, отойдите на безопасное расстояние. А также обязательно оповестите об опасной находке соответствующие службы.

Напомним, вблизи села Королевка Киевской области местный житель пошел в лес за грибами и обнаружил растяжку. Опасную находку обследовали правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Макарове Киевской области во время ремонта печи местный житель обнаружил в середине 6 запалов к снарядам. Как выяснилось, во время оккупации района здесь жили военные страны-агрессора РФ.

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