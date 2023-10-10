В Киевской области во время ремонта мужчина нашел в печи запалы к снарядам: в доме жили оккупанты. Фото

В Макарове Киевской области во время ремонта печи местный житель обнаружил в середине 6 запалов к снарядам. Как оказалось, во время оккупации в района здесь жили военные страны-агрессора РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Взрывоопасные предметы были изъяты.

"Опасную находку обнаружили дома жители Макаровской общины, когда решили отремонтировать печь. Граждане сразу вызвали ГСЧС и полицию. Полицейские Киевщины на месте установили, что в печи находилось 6 запалов к снарядам. Во времена оккупации общины, в этом доме жили агрессоры", – рассказали в пресс-службе.

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Правоохранители еще раз призвали граждан, особенно жителей деоккупированных территорий – при обнаружении опасных предметов, не двигайте их, отойдите на безопасное расстояние. А также обязательно оповестите об опасной находке соответствующие службы.

Напомним, в селе Липовка Киевской области во время разминирования на противотанковой мини взорвался робокар Т-800. Работы проводила неправительственная организация Halo Trust.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи села Королевка Киевской области местный житель пошел в лес за грибами и обнаружил растяжку. Опасную находку обследовали правоохранители.

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