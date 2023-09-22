В Киевской области мужчина пошел в лес и вместо грибов нашел растяжку. Фото

Вблизи села Королевка Киевской области местный житель отправился в лес за грибами и обнаружил растяжку. Опасную находку обследовали правоохранители.

Об этом OBOZREVATEL сообщила представитель полиции Киевщины Ирина Ткач. Жителей региона призвали воздержаться от посещения лесов и лесополос во время военного положения.

"Житель Макаровщины (село Королевка) пошел за грибами и нашел в лесу растяжку. Оказалось, что она сработана и угрозы не представляет", – сообщила Ткач.

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Представитель полиции напомнила, что здесь в 2022 году шли бои с российскими оккупантами.

Напомним, в селе Липовка Киевской области во время разминирования на противотанковой мини взорвался робокар Т-800. Работы проводила неправительственная организация Halo Trust.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вышгородском районе Киевской области в среду, 20 сентября, в лесу на мини взорвался легковой автомобиль. В результате взрыва водитель получил смертельное ранение и погиб на месте происшествия.

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