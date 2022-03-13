В Ирпене спецназ ГУР Минобороны зачистил один из парков от оккупантов. Фото

Олег Тимченко
Происшествия
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Спецназ ГУР МО захватил трофеи
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В Ирпене Киевской области спецназ Главного управления разведки Минобороны Украины провел зачистку от российских оккупантов в одном из парков города. Событие произошло в субботу, 12 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В результате проведенной операции военные захватили снаряжение и боеприпасы врага.

"Вчера спецназ ГУР МО провел субботник в одном из парков Ирпеня и почистил его от "рашистов", – рассказали в пресс-службе.

На опубликованных фото можно увидеть, что украинские военные захватили у противника снаряжение, боеприпасы и другое имущество.

Спецназ захватил оружие оккупантов.
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Личные вещи оккупантов.
Личные вещи оккупантов.
Спецназ ГУР МО захватил трофеи.

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