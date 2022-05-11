В Ирпене оккупанты уничтожили дом женщины, в котором она прожила 40 лет. Видео

В Ирпене Киевской области российские оккупанты уничтожили дом, в котором местная жительница прожила 40 лет. Теперь 72-летняя украинка вынуждена ютиться в трейлере.

Об этом сообщили в социальных сетях. Единственно, что уцелело от домовладения – сад с тюльпанами (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Сегодня 72-летняя Зинаида Баранчук из Ирпеня живет с сыном в трейлере. Во время одного из ракетных ударов со стороны страны-агрессора, 24 марта, ее дом был уничтожен.

Видео дня

Женщина в ту ночь укрывалась в бомбоубежище, а когда вернулась, обнаружила руины. Единственное, что уцелело – сад с тюльпанами.

"Утром прихожу – нет дома, только дым. Два дня дымило. Придется думать, что-то решать, потому что в этом вагончике я не смогу зимой быть. Хочу спокойно дожить свой век, чтобы не бегать никуда, чтобы был свой дом", - резюмировала женщина.

Напомним, в Ирпене Киевской области почти не осталось уцелевших домов после оккупации российскими войсками. Солдаты страны-агрессора разграбили город, а что не смогли забрать – уничтожили.

Как сообщал OBOZREVATEL, освобожденный от российских оккупантов Ирпень Киевской области постепенно возвращается к нормальной жизни. В городе восстанавливают разрушенные врагом коммуникации и инфраструктуру.