В Ирпене оккупанты расстреляли журналистов New York Times. Фото

В Ирпене Киевской области в воскресенье, 13 марта, оккупанты убили 51-летнего корреспондента издания New York Times. Еще два журналиста были ранены.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небытов. Раненного сотрудника СМИ вывезли из района боевых действий (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Оккупанты цинично убивают даже журналистов международных СМИ, которые пытаются показать правду о бесчинствах российских войск в Украине. Сегодня в Ирпене расстреляли 51-летнего корреспондента всемирно известного медиа New York Times. Еще один журналист ранен... Конечно, профессия журналиста предполагает риск, впрочем, гражданин США Брент Ренауд поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора", – написал Небытов.

Видео дня

Генерал полиции позднее уточнил, что в результате обстрела со стороны оккупантов также были ранены два журналиста.

Как сообщила на своей странице в социальной сети Facebook Анастасия Магеррамова, второго журналиста, который был ранен оккупантами доставили в больницу "Охматдет". Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

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