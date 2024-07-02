УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

В Голосеевском районе Киева загорелась многоэтажка: все подробности и фото

Дарья Дурова
Происшествия
2 минуты
210
В жилом доме вспыхнуло пламя

В Голосеевском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. ЧП случилось на бульваре Фаддея Рыльского в ЖК "Республика" вечером во вторник, 2 июля.

Видео дня

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям получила сообщение о возгорании в 21:38. Пламя ликвидировали в 23:03. Предварительно, никто не пострадал, проинформировали в ведомстве.

Пожар в Киеве

В социальных сетях назвали причину ЧП: якобы на террасе взорвался аккумулятор зарядной станции. Однако в ГСЧС не стали уточнять, что спровоцировало инцидент.

Киевские пожарные

"Произошло возгорание утеплителя с распространением пламени на веранду многоэтажки на площади 70 квадратных метров", – заявила пресс-служба. На месте работали 38 пожарных и восемь единиц пожарно-спасательной техники.

На месте инцидента было восемь единиц техники ГСЧС.
Пожар в Голосеевском районе
В столице вечером 2 июля разгорелся пожар в жилом доме.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июля в Белой Церкви Киевской области на территории частного домовладения взорвался генератор. В результате возник пожар, который оперативно потушили спасатели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!