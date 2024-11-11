В двух районах возникли пожары: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь с 10 на 11 ноября Россия снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, в двух районах области в результате падения обломков сбитых вражеских целей возникли пожары.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Ночью враг еще раз атаковал Киевщину дронами. Враждебные цели уничтожены силами ПВО. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", – рассказал Кравченко.

Глава Киевской ОВА добавил, что в двух районах области в результате падения обломков сбитых вражеских целей возникло несколько возгораний травяного настила. Все участки пожаров ликвидированы. Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны в течение ночи 11 ноября отразили очередную дроновую атаку РФ, уничтожив 39 беспилотников, среди которых "Шахеды". Также воины ликвидировали две ракеты Х-59/69.

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