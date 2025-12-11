В Дарницком районе Киева прогремел взрыв: СБУ расследует теракт. Фото

В Дарницком районе Киева в четверг, 11 декабря, прогремел взрыв. В результате этого погиб один человек, еще четверо получили ранения. В СБУ квалифицировали инцидент как теракт.

Видео дня

Об этом сообщили пресс-службы полиции Киева и СБУ. В сети распространили видео с последствиями взрыва.

Что известно

В Дарницком районе столицы около 15 часов прогремело несколько взрывов. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, предварительно установили, что сдетонировало неизвестное устройство.

"По предварительной информации, в результате детонации неизвестного устройства погиб один человек и еще один был травмирован", – сообщили в Нацполиции, отметив, что устанавливают обстоятельства инцидента.

Более точной локации правоохранители не назвали. В сети до официального сообщения от полиции распространяли информацию о взрывах прозвучавших на улице Ревуцкого. Также в соцсетях опубликовали видео с места происшествия.

Впоследствии инцидент прокомментировали в Службе безопасности Украины. В ведомстве отметили, что расследуют его как теракт.

Также в СБУ уточнили, что сработало самодельное взрывное устройство в результате чего кроме одного погибшего есть еще четверо раненых людей.

"По предварительным данным следствия, два взрыва прогремели около 15:00. Предварительно установлено, что сработало самодельное взрывное устройство. В результате этого погиб один человек, еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести", – сообщили в СБУ.

В ведомстве отметили, что проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств взрывов и лиц, причастных к ним.

"Досудебное расследование продолжается по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели человека)", – отметили в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Святошинском районе Киева прогремел взрыв в многоэтажке. В результате инцидента погиб 41-летний мужчина и пострадал его 65-летний отец – владелец дома. Взрыв произошел в результате детонации неизвестного взрывного устройства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!