В Киеве произошел взрыв газа в многоэтажке: есть погибший и раненый. Видео

В среду, 8 октября, в столице Украины произошло чрезвычайное происшествие. В Святошинском районе Киева, на улице Зодчих, 72, прогремел взрыв газа в многоэтажке.

Полиция сообщила, что уже работает на месте трагедии. Во время взрыва погиб один человек, еще один ранен.

"Сообщение о происшествии поступило в милицию сегодня около 18:30. По предварительной информации, в одной из квартир многоэтажки произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и еще один пострадал", – рассказали в полиции.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка, взрывотехники и другие профильные службы. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что 6 октября стало известно о том, что в Киеве будут судить мужчину, который из-за конфликта с водителем бросил боевую гранату в сторону маршрутного такси. Свои действия злоумышленник объяснил желанием напугать одного из коллег.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ирпене Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, угрожал бывшей девушке гранатой. Местный житель пришел для того, чтобы забрать гаджет, который подарил во время отношений.

