В четырех районах Киева начались стабилизационные отключения света: кого коснется

В четырех районах Киева компания ДТЭК применила стабилизационные отключения электроэнергии. Речь идет о части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов.

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Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК. Там подчеркнули, что эти отключения происходят согласно стабилизационным графикам по команде "Укрэнерго".

"По причине повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов. Поэтому по команде "Укрэнерго" были частично применены стабилизационные отключения согласно графикам, размещенным на сайте", – говорится в сообщении ДТЭК.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ночь на четверг 9 марта российские оккупационные войска устроили массированную атаку по Украине, которая привела к новым разрушениям и унесла жизни мирных граждан. Сначала захватчики запустили дроны-камикадзе Shahed, четыре из которых были сбиты, а также осуществили 81 пуск ракет разного базирования: из 48 крылатых было сбито 34.

Около обеда 9 марта в "Укрэнерго" сообщили, что из-за значительных повреждений возобновление энергоснабжения в некоторых регионах после очередной масштабной ракетной атаки РФ может отнять больше времени, чем у других.

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