Восстановление энергоснабжения в Украине может затянуться: в "Укрэнерго" рассказали, кого затронет

Восстановление энергоснабжения в некоторых регионах после очередной масштабной ракетной атаки РФ может занять больше времени, чем в других. Причина – значительные повреждения. Точные же сроки восстановления энергетики смогут назвать ближе к концу дня 9 марта.

Видео дня

Об этом сообщил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он отметил: в тех же регионах, где повреждения не столь масштабны, восстановление займет меньше времени.

"Мы уже работаем над восстановлением энергопитания всех наших регионов. В некоторых это удастся довольно быстро, в некоторых потребуется больше времени, поскольку разрушения весьма значительны. Окончательная оценка нанесенного ущерба продолжается. Более точные сроки восстановления сможем сказать до конца дня. Будем работать без остановки 24/7, чтобы 100% потребителей как можно скорее получили надежное энергопитание", – говорится в сообщении.

При этом Кудрицкий отметил: России не удалось вывести украинскую энергосистему из строя. Тем не менее из-за нанесенных повреждений в некоторых регионах возникла необходимость применения ограничений энергоснабжения.

Что повредила Россия

Как рассказал глава правления "Укрэнерго", Россия повредила энергетическую инфраструктуру Украины. В частности:

тепловые станции;

подстанции.

В трех областях серьезные проблемы

Ранее же в "Укрэнерго" сообщили: по состоянию на утро 9 марта в трех областях Украины применяются ограничения поставок электричества. Это:

Житомирская;

Харьковская;

Одесская области.

А вот в Кировоградской все проблемы устранить уже удалось. "Актуальная информация. Снабжение электроэнергии восстановлено. Все потребители области запитаны", – сообщил руководитель Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам советуют держать генераторы и повербанки наготове. Ведь отключения света могут вернуться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!