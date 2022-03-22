В Буче российский оккупант расстрелял мужчину в присутствии его сына

В Буче Киевской области российский оккупант застрелил безоружного мужчину на глазах у его 14-летрнего сына. Кроме того, ранение получил и сам подросток.

Об этом сообщили в пресс-службе детской больницы Охматдет. Трагедия произошла 17 марта.

Пострадавший Юрий вместе с отцом отправился в центр оккупированного города за гуманитарной помощью и лекарствами. В то время почти две недели в доме семьи не было газа, света и воды.

"Мы ехали на велосипедах, когда из-за дома вышел российский военный. Мы остановились, подняли руки, сказали, что у нас нет оружия. Но солдат стал стрелять по отцу. Он упал. Дальше военный начал стрелять по мне, два шара попали в руку. Я повалился на землю. Солдат еще выстрелил в капюшон, но пуля не задела голову", – рассказал сын погибшего мужчины.

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Раненный подросток смог добраться в ближайший приют, где ему оказали медпомощь, а потом вернулся домой и сообщил о гибели своего 47-летнего отца.

Когда, через два дня, семье удалось забрать тело погибшего мужчины, то выяснилось, что оккупанты сняли с его руки белую повязку мирного жителя. Русский изверг стрелял прицельно в сердце и голову. Семье пришлось самостоятельно хоронить отца во дворе своего дома.

"Три моих сына остались без отца. Я понимала, что мне нужно спасать детей и себя. Нам сообщили, что 19 марта будет "зеленый коридор", впрочем, к месту сбора необходимо было добраться самостоятельно. Мы шли по той улице, где расстреляли моего мужа", – добавила Алла Нечепуренко, жена погибшего.

Семья смогла эвакуировалась в Черкасскую область, а вчера, 21 марта, приехала в Охматдет, чтобы получить медицинскую помощь сыну и официально зафиксировать ранения. У мальчика пулевое ранение в руку, предплечье и палец. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, оккупанты нанесли ракетный удар по селу Осиново Киевской области, в результате чего были повреждены частные дома. В некоторых населенных пунктах Броварского района – гуманитарная катастрофа.

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