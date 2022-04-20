В Буче оккупанты уничтожили дом, где хранился архив Вячеслава Черновола. Фото

В Буче Киевской области российские оккупанты уничтожили дом, в котором находился архив украинского политического деятеля Вячеслава Чорновила. Кроме того, сгорел архив политзаключенного советской системы Николая Плахотнюка.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил племенник Черновола Богдан Плахотнюк. От здания осталось только несколько стен.

Архивы находились в доме, сестры Вячеслава Валентины Чорновил и Николая Плахотнюка, который был расположен Буче Киевской области.

"Уничтожено мое детство и юность... Уничтожен частично архив моего дяди, Героя Украины, Вячеслава Чорновила. Уничтожены все книги из бывшего Фонда Чорновила и более 60 полных комплектов десятитомника Чорновила, который упорядочивала мама. Уничтожены архив папы, политзаключенный советской системы Николая Плахотнюка, кроме нескольких тетрадей, которые вылетели при взрыве", – уточнил Плахотнюк.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска во время обстрелов Бучи применяли смертоносные металлические дротики времен Первой мировой войны – флешеты. Ими начиняли снаряды, которыми потом бомбили жилые дома в пригороде Киева.