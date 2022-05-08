В Буче молодчики решили что-то отпраздновать и устроить салют, их уже задержали. Фото

В недавно освобожденной от оккупации российскими извергами Бучи двое мужчин решили устроить 7 мая салют. Что именно они хотели "праздновать", пока неизвестно, но их уже задержали.

Об этом рассказал местный волонтер, коммуникационник Александр Остапа. В Facebook он опубликовал снимки "героев" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"На фото те, кто, пренебрегая военным положением, пониманием, что город оправляется от оккупации, и просто здравым смыслом решили 7 мая запустить салют в Буче", – написал бучанец.

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По его словам, группа быстрого реагирования Добровольческого формирования Бучанского городского территориального общества №1 сработала моментально и уже задержала непутевых пиротехников.

Мотивы их поступка выясняются. В комментариях под постом пользователи сети призвали справедливо наказать задержанных мужчин. Некоторые даже уточнили, что они из микрорайона города, который российские военные больше всего обстреливали.

"Надо было так запустить по мозгам, чтобы больше не приходило в голову запускать салюты", "Объяснили, что это было? Диверсия, просто тупые?", "Коцапи? Что за дятлы", "Может это орки, которые прятались где-то в погребе и вылезли, потому что думали, что уже "пабеда", "Из моего подъезда пацики, интересно вообще где они их взяли те салюты, учитывая стиль жизни?", "Это Склянка? Тупо район, где больше всего расстреливали, чуваки пускают салюты…", "Это те, кто вернулся, уверена на 100%", "В Мариуполь отсылайте их! Пусть там "празднуют", а то одни воюют, а другие бухают", "Надо, чтобы запомнили на всю жизнь", – писали украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Забучье на Киевщине местные мародеры помогали российским оккупантам грабить имущество жителей. Злоумышленников, сотрудничавших с врагом, разыскивают правоохранители.