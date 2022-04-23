Под Киевом камеры зафиксировали мародеров, которые сотрудничали с оккупантами. Видео

В Забучье Киевской области российские оккупанты открыто грабили имущество местных жителей. Им активно помогали местные мародеры, которые сотрудничали с врагом.

Об этом сообщили в социальных сетях. Злоумышленников, которые помогали военным страны-агрессора, уже ищут правоохранители (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На АЗС "КЛО" в Забучье видеокамеры зафиксировали мародеров, которые разворовывали имущество заправки и сотрудничали с оккупантами", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, как несколько гражданских выносят с автозаправки имущество и складируют его на тележки и машину. Рядом с ними стоит бронетехника оккупантов с соответствующей маркировкой "V".

Видео дня

В какой-то момент к мародерам подходит один из военных страны-агрессора, которому те жмут руку, а потом показывают где враг может заправить свою технику.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бучанском районе Киевской области задержали мужчину и его сына, которые могут быть причастны к мародерству. Во время обысков у них обнаружили украденную технику, садовый инвентарь и стройматериалы.