В Броварах обломки 'Шахеда' упали на многоэтажку, начался пожар: первые подробности

В ночь на воскресенье, 22 декабря, россияне атаковали БПЛА типа Shahed Киевскую область. В Броварах обломки вражеского дрона задели крышу многоэтажки.

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Из-за этого вспыхнул пожар. Об этом сообщает "Трибуна – Бровары". В Киевской областной военной администрации перед этим информировали о работе сил ПВО в регионе по "Шахедам".

Позже в Киевской ОВА подтвердили, что в одном из населенных пунктов области в результате падения обломков сбитой вражеской цели произошло возгорание крыши 25-этажного жилого дома.

"Информации о пострадавших и погибших не поступало. Оперативные службы проводят эвакуацию людей, а также приступили к ликвидации последствий атаки. Пожар локализован", – говорится в сообщении.

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Как сообщал OBOZ.UA, ночью 20 декабря враг пытался атаковать Киев "Шахедами". Силы обороны сбили все российские дроны-камикадзе, их обломки упали на территорию нежилой застройки в Деснянском районе.

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