В Бородянке нашли тела 11 заживо погребенных под завалами жителей города

В Бородянке Киевской области спасатели и волонтеры продолжают разбирать завалы, разрушенных российскими оккупантами домов. По состоянию на 10 апреля было найдено 11 погибших жителей населенного пункта, которые оказались заживо погребены среди обломков зданий.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Оккупанты целенаправленно разрушали инфраструктуру региона и убивали украинцев.

"Продолжается разбор завалов в Бородянке. Было найдено 11 тел, заживо погребенных украинцев", – написал Геращенко.

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Напомним, после освобождения Бородянки Киевской области было установлено, что российские оккупанты фактически уничтожили город. Враг расстреливал мирных жителей, не позволяя им эвакуироваться в безопасное место.

В поселок под Киевом со всей страны едут сотрудники ГСЧС для того, чтобы разбирать завалы домов и искать под ними людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала новые свидетельства военных преступлений российских оккупантов на Киевщине. В частности, солдаты страны-агрессора убивали и насиловали мирных жителей.