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В Бородянке нашли тела 11 заживо погребенных под завалами жителей города

Олег Тимченко
Происшествия
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В Бородянке продолжают разбирать завалы

В Бородянке Киевской области спасатели и волонтеры продолжают разбирать завалы, разрушенных российскими оккупантами домов. По состоянию на 10 апреля было найдено 11 погибших жителей населенного пункта, которые оказались заживо погребены среди обломков зданий.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Оккупанты целенаправленно разрушали инфраструктуру региона и убивали украинцев.

"Продолжается разбор завалов в Бородянке. Было найдено 11 тел, заживо погребенных украинцев", – написал Геращенко.

В Бородянке продолжают разбирать завалы.
Видео дня
Спасатели на месте трагедии.
Поисковые работы в Бородянке.
В Бородянке нашли тела 11 заживо погребенных под завалами жителей города
Бородянка была уничтожена оккупантами.
Спасатели продолжают искать тела погибших.

Напомним, после освобождения Бородянки Киевской области было установлено, что российские оккупанты фактически уничтожили город. Враг расстреливал мирных жителей, не позволяя им эвакуироваться в безопасное место.

В поселок под Киевом со всей страны едут сотрудники ГСЧС для того, чтобы разбирать завалы домов и искать под ними людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала новые свидетельства военных преступлений российских оккупантов на Киевщине. В частности, солдаты страны-агрессора убивали и насиловали мирных жителей.