В Белой Церкви прогремел взрыв в жилом доме, виднеется дым: известны подробности. Фото и видео

В Белой Церкви Киевской области в субботу, 30 марта, произошел взрыв в квартире пятиэтажного жилого дома. На месте происшествия работают спасатели, врачи и правоохранители.

Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Информация о пострадавших пока не поступала.

"30 марта около 15:00 в Белой Церкви в переулке Грузинском произошел взрыв в одной из квартир. Возгорание перевернулось с третьего этажа на пятый. Информации о пострадавших пока нет. На месте работают патрульные полицейские, следственно-оперативная группа Белоцерковского районного управления полиции, работники ГСЧС и медики", – грассказали в пресс-службе.

На опубликованных в соцсети фото и видео можно увидеть последствия происшествия.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области в субботу, 24 марта, на трассе Киев-Чоп загорелся грузовой автомобиль "ГАЗель". Спасатели, чтобы добраться до места происшествия, были вынуждены стоять в пробке из-за того, что им не уступали дорогу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Боярке Киевской области во вторник, 26 марта, произошел пожар на территории парковки для грузовых автомобилей. Во время тушения огня в кабине пылающей машины обнаружили тело мужчины.

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