На Киевщине во время движения загорелся грузовой автомобиль: известно подробности. Фото и видео

В Бучанском районе Киевской области в субботу, 24 марта, на трассе Киев-Чоп загорелся грузовой автомобиль "ГАЗель". Спасатели, чтобы добраться до места происшествия, были вынуждены стоять в пробке из-за того, что им не уступали дорогу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины. Обстоятельства и причины пожара установят правоохранители.

По словам спасателей, сообщение о возгорании машины на 35 километре трассы Киев-Чоп, к ним поступило 23 марта в 7:08. На месте происшествия было установлено, что горит автомобиль "ГАЗель". Пожар ликвидирован в 7:56.

"Хочется отметить, что спасателям пришлось простоять более 3 минут в пробке, которая произошла из-за чрезмерного скопления автомобилей на трассе. Так что обращение ко всем участникам дорожного движения – способствовать проезду спасателей к месту вызова, ведь от этого зависит чья-то жизнь!", – призвали в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева во время пожара в квартире погибла женщина. Кроме того, спасатели эвакуировали из дома троих человек.

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