Украина теряет лучших сыновей: на фронте погиб военный из Киевской области Ярослав Черный. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевщины солдат Ярослав Черный. Сердце украинского воина остановилось 20 февраля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Снова в нашей Обуховской общине тяжелая потеря. 20 февраля 2025 года в зоне боевых действий в Луганской области, в Сватовском районе, возле населенного пункта Новоегоровка во время выполнения боевого задания погиб мужественный воин, солдат 3-й отдельной штурмовой бригады Черный Ярослав Петрович", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с Героем состоится в среду, 26 февраля, в 12:00 в селе Красное Первое на центральной площади возле Мемориала славы.

"Искренние слова сострадания и поддержки родителям погибшего Петру Яковлевичу, Елене Ивановне, брату Руслану, сестре Марине, всем родным, близким, друзьям, односельчанам и собратьям. Светлая память и низкий поклон Ярославу за подвиг во имя Украины!", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в результате вражеской атаки погиб военный из Киевской области, сержант Вадим Люлька. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 16 февраля.

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