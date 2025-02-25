Украина теряет лучших сыновей: на фронте погиб военный из Киевской области Ярослав Черный. Фото
На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевщины солдат Ярослав Черный. Сердце украинского воина остановилось 20 февраля.
Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!
"Снова в нашей Обуховской общине тяжелая потеря. 20 февраля 2025 года в зоне боевых действий в Луганской области, в Сватовском районе, возле населенного пункта Новоегоровка во время выполнения боевого задания погиб мужественный воин, солдат 3-й отдельной штурмовой бригады Черный Ярослав Петрович", – говорится в сообщении.
Церемония прощания с Героем состоится в среду, 26 февраля, в 12:00 в селе Красное Первое на центральной площади возле Мемориала славы.
"Искренние слова сострадания и поддержки родителям погибшего Петру Яковлевичу, Елене Ивановне, брату Руслану, сестре Марине, всем родным, близким, друзьям, односельчанам и собратьям. Светлая память и низкий поклон Ярославу за подвиг во имя Украины!", – добавили в горсовете.
Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в результате вражеской атаки погиб военный из Киевской области, сержант Вадим Люлька. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 16 февраля.
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