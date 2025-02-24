Был верен присяге: на фронте погиб военный из Киевской области Вадим Люлька. Фото
На фронте в результате вражеской атаки погиб военный из Киевской области, сержант Вадим Люлька. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 16 февраля.
Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!
"Сегодня Белая Церковь прощается с нашим защитником: сержантом Вадимом Люлькой (1978 года рождения)", – говорится в сообщении.
Защитник Украины служил во взводе противотанковых ракетных комплексов механизированного батальона одной из воинских частей. Герой погиб 16 февраля во время выполнения боевого задания, вследствие попадания FPV-дрона возле населенного пункта Новоочеретоватое, Волновахского района, Донецкой области.
Воин был верен военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнил военную обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость.
"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.
Как сообщал OBOZ.UA, в больнице города Львов скончался военный из Киевской области, сержант Дмитрий Денисенко. Сердце украинского воина остановилось 15 февраля.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!