Был верен присяге: на фронте погиб военный из Киевской области Вадим Люлька. Фото

На фронте в результате вражеской атаки погиб военный из Киевской области, сержант Вадим Люлька. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 16 февраля.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белая Церковь прощается с нашим защитником: сержантом Вадимом Люлькой (1978 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил во взводе противотанковых ракетных комплексов механизированного батальона одной из воинских частей. Герой погиб 16 февраля во время выполнения боевого задания, вследствие попадания FPV-дрона возле населенного пункта Новоочеретоватое, Волновахского района, Донецкой области.

Воин был верен военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнил военную обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице города Львов скончался военный из Киевской области, сержант Дмитрий Денисенко. Сердце украинского воина остановилось 15 февраля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!