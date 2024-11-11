Ударные дроны долетели до Киева: в каком направлении двигаются вражеские 'Шахеды'

Воздушные силы ВС Украины около первой ночи 11 ноября предупредили жителей Киева о российском "Шахеде" в районе столицы. Военные призвали киевлян находиться в укрытиях.

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Соответствующий пост пресс-служба командования опубликовала в Telegram в 01:03 понедельника. "Внимание! Киев – в районе города вражеский БПЛА. Находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.

Отметим, что тревога в столице, связанная с Shahed-136, началась еще в 00:24.

Российские дроны вечером 10 ноября залетели на нашу территорию с северо-восточного и южного направлений. Первые вражеские цели фиксировались на Сумщине еще около 21:40 воскресенья.

По состоянию на 01:10 мониторинговые Telegram-каналы писали, что "Шахед" направлялся в сторону левобережья Киева со стороны Броваров.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 10 ноября защитники неба уничтожили около 15 ударных беспилотников, которыми Россия пыталась атаковать Киев. В городе обошлось без последствий для инфраструктуры и населения; в области были повреждения от падения обломков.

– В целом россияне вечером 9-го и ночью 10 ноября запустили рекордное количество дронов – 145. Всего над 13 регионами ПВО обезвредила 62 БПЛА, 67 целей локационно потеряны.

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