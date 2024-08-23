Три часа бродил по болоту и застрял в грязи: в Киевской области бойцы ГСЧС спасли 12-летнего парня. Фото и видео

В Вышгородском районе Киевской области сотрудники ГСЧС спасли 12-летнего парня, который заблудился и увяз в болоте. Найти несовершеннолетнего смогли с помощью дрона.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Сейчас ребенку ничего не угрожает.

Как рассказали спасатели, к ним обратился 12-летний парень, который попросил о помощи и рассказал, что больше трех часов бродит по болоту и не может найти выход.

"На место срочно выехали спасатели. Все время с Олегом поддерживали телефонную связь, подбадривали его и пытались сориентировать на месте. Оказалось, что болотистая территория полностью заросла высоченным камышом и кустарником. Подняли дрон. Сначала пытались привлечь парня сиренами пожарного авто, но он их не слышал. После нескольких безуспешных попыток дрон все же нашел Олега и повис над ним. Паренек, который к тому времени уже по пояс увяз в грязи и не мог двигаться, держался мужественно и пытался помогать в поисках", – уточнили в ГСЧС.

Спасатели пошли по болоту за дроном, висевшим над маленьким путешественником и обнаружившим парня. Когда Олега вывели на твердую поверхность, он очень замерз, был полностью покусан слепнями и пиявками, с изрезанными камышом ногами.

Его одежду и обувь затянуло в болото. Он мужественно держался и еще пытался с научной точки зрения рассказать спасателям, почему же он оказался в болоте.

"Но силы у малого уже не было. И тогда спасатели его поочередно несли на себе. На суше ждали отец и медицинская помощь, которая понадобилась и путешественнику, и спасателю", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли девушку.

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