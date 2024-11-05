Тревога продолжалась почти 10 часов: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь на 5 ноября Россия снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, обломками сбитого дрона повреждены окна в доме.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Враг не прекращает ночные массированные атаки Киевщины дронами. Тревога продолжалась около 10 часов. В регионе активно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Пока известно, что в одном из районов в результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждены окна частного дома", – рассказал Кравченко.

Глава Киевской ОВА добавил, что оперативные группы продолжают фиксацию последствий ночной атаки.

Напомним, в Министерстве внутренних дел показали на видео интенсивную боевую работу нацгвардейцев по вражеским "Шахедам" во время налета в ночь на понедельник, 4 ноября. Мобильные огневые группы защитников неба работают круглые сутки в каждом украинском регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России в ночь на вторник, 5 ноября, снова атаковали Харьков авиабомбами. Около 00:05 в городе прозвучала серия взрывов. Удары пришлись по Шевченковскому и Киевскому районам: есть пострадавшие.

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