Свисал из окна на восьмом этаже: патрульные и бойцы ГСЧС спасли киевлянина. Видео

В Киеве правоохранители совместно с бойцами ГСЧС спасли мужчину. Они пришли на помощь жителю города, свисавшему из окна квартиры на 8-м этаже.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. В настоящее время киевлянину предоставляется вся необходимая помощь.

"В Киеве мы совместно со спасателями спасли жизнь мужчине. На спецлинию 112 позвонил по телефону неравнодушный гражданин, который увидел, что из окна квартиры на 8-м этаже свисает человек", – рассказали правоохранители.

Как отметили в пресс-службе, инспекторы Дмитрий Луценко и Анна Жабская оперативно прибыли на место и поднялись в квартиру, дверь которой была закрыта изнутри. На место также приехали спасатели, поэтому совместными усилиями открыли дверь и вошли в дом.

В одной из комнат бойцы ГСЧС и инспекторы увидели мужчину, который зацепился ногой за оконную раму.

"Итак, мы быстро вытащили его и переместили в безопасное место. Мужчина был обессилен и едва мог говорить. Напарники передали его медикам для госпиталя и оказания профессиональной помощи", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева мужчина выпал с балкона многоэтажного дома и упал на чердак подъезда. Чтобы помочь пострадавшему, на место вызвали спасателей.

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