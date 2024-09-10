Столица может остаться без основного источника питьевой воды: 'Киевводоканал' предупредил о возможных последствиях загрязнения реки Десна

Киев может перейти на альтернативные источники водоснабжения. Причиной этого станет загрязнение реки Десна.

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Об этом сообщил заместитель директора ЧАО "Киевводоканал" Владимир Костюк в эфире Эспрессо. Он отметил, что столица может остаться без основного источника питьевой воды. Потому что Десна по-прежнему остается основным видом водоснабжения для очистных сооружений Деснянских водопроводных станций и составляет 70% подготовленной питьевой воды для жителей Киева.

"Альтернативы такому водозабору сегодня нет. Его потеря приведет к серьезным последствиям и разбалансированию системы водоснабжения столицы", – пояснил Костюк.

По его словам, из-за загрязнения реки Десна в Киеве могут отказаться от водоснабжения Деснянских водопроводных станций.

"Загрязнение реки Десна продвигается. Мы следим и анализируем показатели лабораторных исследований многих организаций, которые занимаются этим вопросом", – добавил он.

По словам чиновника, водоканал дважды в неделю берет пробы в верховьях реки.

"К сожалению, разбавление этого загрязнения так, как моделировали, не происходит. Сейчас загрязненная вода спустилась ниже Чернигова. К сожалению, органическое загрязнение продолжается. Смоделировать какая вода придет на водозабор через 4-5 дней, невозможно. Впрочем, мы ожидаем наихудших результатов". Если такие результаты подтверждаются и наша действующая технология не способна будет очистить воду, возможный сценарий отказа от этого источника водоснабжения и переход на другие источники. Киев", – рассказал Костюк.

Он подчеркнул, что в "Киевводоканале" ожидают наихудших результатов. И если такие результаты подтверждаются и действующая технология не способна будет очистить воду, то возможен сценарий отказа от источника водоснабжения и переход на другие. В частности, Днепровскую станцию и артезианские источники. Впрочем, добавил он, эта альтернативная система не сможет обеспечить водоснабжением на 100% весь город Киев.

Реакция от "Киевводоканала"

"Отмечаем, что ситуация контролируема. Качество воды, которая подается в дома киевлян, отвечает всем установленным нормам, никакой угрозы для потребителей нет. Хотим подчеркнуть, что представитель Киевводоканала в эфире телеканала "Эспрессо" озвучил наиболее пессимистический сценарий развития событий, вероятность которого сейчас низкая", – говорится в сообщении на странице компании.

Там добавили, что Киевводоканал "готов к возможным вызовам и заблаговременно принимает все меры, чтобы киевляне продолжали получать качественное водоснабжение".

"В случае ухудшения показателей качества воды в Десне, будет внедрена технология усиленной очистки с использованием пылевидного активированного угля, эффективно устраняющего органические загрязнения и неприятные запахи. Эта технология не только помогает в текущей ситуации, но и может быть применена в будущих чрезвычайных случаях", – отметили в водоканале.

Также на КП отметили, что создана рабочая группа по реагированию на ситуации, которые могут представлять угрозу ухудшения качества воды Днепровской водопроводной станции в случае загрязнения реки Десна.

"Мы держим ситуацию под контролем и имеем четкий план реагирования в случае чрезвычайных ситуаций, угрожающих водоснабжению столицы", – резюмировали там.

7 сентября стало известно о том, что, несмотря на загрязнение рек Сейм и Десна в Киеве, в воде не фиксируется превышение по санитарно-химическим и бактериологическим показателям. Об этом во время заседания постоянной комиссии по ТЕБ и ЧС сообщил главный государственный санитарный врач города Киева Сергей Чумак.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 28 августа появилась информация о том, что в Десне было обнаружено ядовитое вещество, спускаемое течением из России. Об этом сообщил Вышгородский городской голова Алексей Момот, однако позже удалил свое сообщение. Между тем, в Киевской ОВА заявили, что превышений вредных веществ в Десне не обнаружили, однако пользоваться водой из нее не рекомендовали.

– Позже первый заместитель главы Государственной экологической инспекции Дмитрий Заруба раскрыл вероятную причину загрязнения рек Десна и Сейм. По его словам, основной версией загрязнения является нарушение процессов на очистных сооружениях в Российской Федерации.

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