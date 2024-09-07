Загрязнение Десны: какое состояние воды в Киеве и существуют ли риски для столицы

Несмотря на загрязнение рек Сейм и Десна в Киеве в воде не фиксируется превышение по санитарно-химическим и бактериологическим показателям. Об этом во время заседания постоянной комиссии по ТЕБ и ЧС сообщил главный государственный санитарный врач города Киева Сергей Чумак.

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Заявление Чумака было опубликовано на странице Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. По его словам, в отдельных пробах воды из открытых водных источников Киева наблюдается незначительное превышение некоторых показателей, характерное для данного времени, что типично в проекции прошлых лет.

"Мы продолжаем держать на особом контроле ситуацию, связанную с загрязнением рек Сейм и Десна и готовы оперативно на нее реагировать, но сейчас мы не ожидаем рисков негативного развития событий и ухудшения качества питьевой воды для жителей столицы ", - сказал Чумак.

Что говорят в КГГА

Отметим, что в сети 6 сентября начали появляться вбросы с призывами запасаться питьевой водой на несколько дней. В КГГА подчеркнули, что сейчас ситуация с качеством воды в столице контролируемая, а профильные службы постоянно мониторят состояние питьевой воды на территории Киева и воды в акватории рек Десна и Днепр.

По данным Деснянского бассейнового управления водных ресурсов Госводагентства Украины, наблюдается ухудшение качества воды реки Сейм. Однако, по информации контролирующих служб, пока нет оснований для паники – показатели питьевой воды в столице остаются в норме.

"Если качество воды ухудшится, Киевводоканал немедленно откорректирует технологические процессы и применит дополнительные реагенты для обеззараживания воды, чтобы показатели качества питьевой воды отвечали требованиям Государственных санитарных норм и правил", – говорится в сообщении.

На случай ухудшения ситуации городские службы разрабатывают комплекс мер, который позволит обеспечить потребителей города Киева питьевой водой.

Отдельные организации и учреждения также могут разрабатывать планы по обеспечению и реагированию на любые возможные сценарии развития событий. В частности, обращаться к подчиненным предприятиям для создания запасов воды.

"Отмечаем, что такие действия не свидетельствуют о наступлении чрезвычайной ситуации", – подчеркнули в КГГА.

Мы рассказывали, что на сегодня уже две области – Сумская и Черниговская – столкнулись с чрезвычайной ситуацией, на очереди может быть и Киевская. О том, что на самом деле обнаружено в воде и чем это грозит, читайте в материале OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 28 августа появилась информация о том, что в Десне было обнаружено ядовитое вещество, спускаемое течением из России. Об этом сообщил Вышгородский городской голова Алексей Момот, однако позже удалил свое сообщение. Между тем, в Киевской ОВА заявили, что превышений вредных веществ в Десне не обнаружили, однако пользоваться водой из нее не рекомендовали.

– Позже первый заместитель главы Государственной экологической инспекции Дмитрий Заруба раскрыл вероятную причину загрязнения рек Десна и Сейм. По его словам, основной версией загрязнения является нарушение процессов на очистных сооружениях в Российской Федерации.

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