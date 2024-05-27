Столб дыма виден в нескольких районах: в Киеве возле одного из ЖК загорелись автомобили на парковке. Фото и видео

В Дарницком районе Киева в понедельник, 27 мая, предварительно произошел пожар на автостоянке. видны в нескольких районах столицы.

На месте происшествия уже работают спасатели. Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников.

"Пожар возник неподалеку от Дарницкого моста на автостоянке, ЖК "THE Capital". Пока бойцы ГСЧС уже начали тушение огня", – рассказал наш собеседник.

Стоит добавить, что столб черного дыма от пожара виден в нескольких районах столицы, в частности Оболони. Следует добавить, что по информации нашего корреспондента, из-за чрезвычайного происшествия закрыт спуск с Дарницкого моста на Днепровскую набережную.

Напомним, в Голосеевском районе Киева произошел пожар на 11 этаже жилого дома. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли мужчину из пылающей квартиры и двоих детей с верхних этажей. В Буче Киевской области произошел масштабный пожар в столярном цехе. Спасатели тушили огонь на площади более 400 квадратных метров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области возник масштабный пожар в лесном массиве. Большой столб дыма был виден в нескольких районах столицы.

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