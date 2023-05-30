"Погибшая женщина вышла посмотреть, как сбивают дроны": Кличко побывал на месте падения обломков БПЛА в Киеве и рассказал подробности атаки

Специалисты ГСЧС завершили поисково-спасательные работы в многоэтажном доме в Голосеевском районе Киева, в который 30 мая попали обломки российского дрона. К сожалению, погибла женщина, которая вышла посмотреть, как сбивают дроны.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Он в очередной раз призвал не игнорировать сообщения о воздушной тревоге.

"Побывал около 24-этажного дома в Голосеевском районе, куда ночью попали обломки российского дрона. В доме произошел пожар, разрушены квартиры на верхних этажах. Поисково-спасательные работы завершены. КАРС начал разбирать аварийные элементы дома. Вывозят со двора поврежденные автомобили жителей", – рассказал Кличко.

По словам мэра, ночью из поврежденного дома были эвакуированы 20 жителей. Специальная комиссия уже определяет степень повреждений, чтобы как можно быстрее приступить к работам по восстановлению дома.

"В целом в результате ночной атаки варваров на Киев, один человек погиб. 11 пострадали. Из них: 6 человек получили медицинскую помощь амбулаторно, 5 – госпитализировали. В настоящее время в больницах города находятся 3 человека", – уточнил Кличко.

Киевский городской голова в очередной раз призвал киевлян быть осторожными и не пренебрегать сообщениями об опасности. Вероятность новых воздушных атак очень высока.

"Не выходите на балконы и улицы наблюдать за тем, как работает ПВО. Потому что ночью в доме в Голосеевском районе погибла женщина, которая вышла на балкон посмотреть, как сбивают дроны", – резюмировал Кличко.

Напомним, в Киевской области ночью во вторник, 30 мая, из-за падения обломков сбитых российских дронов в полицию поступило более 50 сообщений о повреждении имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники украинского неба ночью 30 мая отбили третью за последние сутки и 17-ю с начала месяца массированную воздушную атаку России на Киев. В регионе обезврежено более 20 дронов-камикадзе типа Shahed.

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