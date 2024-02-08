Содержала около 250 кг взрывчатки: на Киевщине во дворе дома нашли боевую часть российской ракеты. Видео

В Киевской области взрывотехники вывезли на подрывную площадку для уничтожения боевую часть российской крылатой ракеты. Опасную находку, содержащую примерно 250 кг взрывчатки, нашли на территории домовладения.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Жителей региона еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"В одном из населенных пунктов Киевской области на территории домовладения были обнаружены обломки вражеской крылатой ракеты Х-101. Прибывшие на место происшествия специалисты взрывотехнической службы установили, что боевая часть ракеты уцелела и не сдетонировала", – говорится в сообщении.

Опасную находку, содержащую около 250 кг взрывчатки, полицейские вывезли на подрывную площадку для дальнейшего уничтожения.

Напомним, в поселке Ворзель Киевской области мужчина во время прогулки нашел три боевые противопехотные гранаты. Опасную находку изъяли саперы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в среду, 7 февраля, в результате ракетной атаки, предварительно, пострадали два человека. Кроме того, в регионе повреждены жилые частные и многоквартирные дома.

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