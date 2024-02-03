В Киевской области мужчина посреди улицы нашел три боевых гранаты. Фото

В поселке Ворзель Киевской области мужчина во время прогулки обнаружил три боевых противопехотных гранаты. Опасную находку изъяли саперы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Разминирование территории региона еще не завершено.

"В поселке Ворзель Бучанского района местный житель увидел в лесу подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные. Мужчина сообщил о находке соответствующие службы", – рассказали в ГСЧС.

Как выяснилось, житель области нашел три изъятые ручные боевые гранаты. Их вывезли на специальную площадку для дальнейшего уничтожения.

Напомним, в Украине вводится единая унифицированная процедура сертификации операторов противоминной деятельности (ГТД). Соответствующее решение о запуске экспериментального проекта Кабинет Министров принял на заседании 2 февраля 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Николаевской области на неизвестном боеприпасе взорвались четверо мужчин, один из них погиб. Трагедия произошла вблизи села Евгеньевка Снегиревской территориальной громады Баштанского района на открытой территории.

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